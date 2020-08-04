شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا اليوم للزمالك والمصرى والحكام قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الزمالك والمصرى، المتواجدين فى برج العرب، مسحة كورونا، اليوم، الثلاثاء، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما يوم الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، على أن يجرى أيضا طاقم الحكام المقرر تكليفه بإدارة المباراة مسحة كورونا اليوم الثلاثاء.

فيما تلقى الناديين إخطاراً من الاتحاد المصرى لكرة القدم بأنه سيتم إجراء مسحة كورونا لـ30 فردا من كل فريق، فيما كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، عن أن اتحاد الكرة يسعى لحل كل الأزمات التي تواجه الحكام قبل استئناف مباريات الدوري بعد صرف المستحقات الخاصة بالحكام خلال المرحلة الماضية إلى جانب صرف المستحقات الخاصة بالمراقبين فى الدورى الممتاز وكذلك فى القمسين الثانى والثالث.

وقال رئيس لجنة الحكام، إنه تقرر تخصيص جائزة لأفضل حكم في كل أسبوع بمباريات الدورى الممتاز والتى تأتي في إطار تطوير أداء الحكام، كما أكد خضوع الحكام لقياس المستوى البدنى من أجل البدء بالأعلى بدنيًا فى إدارة المباريات المقبل من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأردف إلى تطبيق تقنية الـ var الخاصة بالحالات التحكيمية الشائكة، بإنها ستساعد في تطبيق العدالة لأعلى مستوى، مع توفير المسحة الطبية لكل حكم قبل كل مباراة بـ48 ساعة على أن تظهر النتيجة قبل 24 ساعة من المباراة لمنح الفرصة لاختيار بديل لأحد الحكام الذين تثبت إيجابية عينتهم.

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