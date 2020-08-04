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شريف عبد المنعم يتحدث عن دور حمدى الوزير وسبب شهرته ومفاجأة صالح سليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، إن الحادث الذى تعرض له وقف عائقا أمام احترافه فى أوروبا وأبدى حزنه للطريقة التى رحل بها عن الفريق الأحمر، حيث رحل عن الفريق  في سن 27 سنة.

 

وأوضح شريف عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى  قائلا:"علاقتي كانت طيبة مع الراحل صالح سليم وأشتهرت بين الجماهير بلقب كمبس وترافولتا واتجهت للتمثيل بعد عام من تعرضي للحادث، خضت عدة تجارب في السينما المصرية وشاركت في فيلم قبضة الهلالي مع ليلي علوي، وجسدت دور ضابط الشرط و كنت سأجسد دور الشاب المتحرش الذي قدمه حمدي الوزير خلال أحداث الفيلم، ولكن الفنانة ليلى علوي رفضت بحجة أن ملامحي وسيمة وبعيدة عن أدوار الشر ولن يكون الدور مناسبًا لي".

 

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واضاف: مباريات القمة ضد الزمالك سبب شهرتي للجماهير وكنت أشعر أنني المسئول عن مباريات القمة وفزت في كل المباريات على الفريق الأبيض إلا مباراة واحدة، قائلا:"سأقول مفاجأة صالح سليم قالي خد بالك جايبين حكم ايطالي لادارة القمة بكرة وكلموه عنك انك بتتعصب وممكن تتطرد وللاسف اتطردت في الشوط الأول وخرجت من المباراة على المستشفى لاجراء عملية الزائدة بسبب العصبية".

 

وعلق نجم الأهلي السابق ابتعاده عن التدريب قائلا:" لأني حساس ومن الصعب أطلب مساعدة أحد للعمل في مجال التدريب بخلاف حصولي على راتب كبير من التمثيل أكبر مما أحصل عليه في التدريب والأهلي لا ينسى أولاده أبدا ونجحت في الحصول على 13 بطولة مع الفريق الأحمر ومن يرتدي قميص الأهلي لا يعترف إلا بالفوز و كنت أشكل ثنائي خطير مع مصطفى عبده وكنت أحب اللعب مع طاهر الشيخ وعلاء ميهوب ومحمود الخطيب ".

 

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