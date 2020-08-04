شريف عبد المنعم يتحدث عن دور حمدى الوزير وسبب شهرته ومفاجأة صالح سليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، إن الحادث الذى تعرض له وقف عائقا أمام احترافه فى أوروبا وأبدى حزنه للطريقة التى رحل بها عن الفريق الأحمر، حيث رحل عن الفريق في سن 27 سنة.
واضاف: مباريات القمة ضد الزمالك سبب شهرتي للجماهير وكنت أشعر أنني المسئول عن مباريات القمة وفزت في كل المباريات على الفريق الأبيض إلا مباراة واحدة، قائلا:"سأقول مفاجأة صالح سليم قالي خد بالك جايبين حكم ايطالي لادارة القمة بكرة وكلموه عنك انك بتتعصب وممكن تتطرد وللاسف اتطردت في الشوط الأول وخرجت من المباراة على المستشفى لاجراء عملية الزائدة بسبب العصبية".
وعلق نجم الأهلي السابق ابتعاده عن التدريب قائلا:" لأني حساس ومن الصعب أطلب مساعدة أحد للعمل في مجال التدريب بخلاف حصولي على راتب كبير من التمثيل أكبر مما أحصل عليه في التدريب والأهلي لا ينسى أولاده أبدا ونجحت في الحصول على 13 بطولة مع الفريق الأحمر ومن يرتدي قميص الأهلي لا يعترف إلا بالفوز و كنت أشكل ثنائي خطير مع مصطفى عبده وكنت أحب اللعب مع طاهر الشيخ وعلاء ميهوب ومحمود الخطيب ".
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