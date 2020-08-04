اخبار الرياضه

بيراميدز يلغي وديته أمام المقاصة.. ويكتفي بالمران استعدادا لطنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وفي وقت سابق، كان بيراميدز قد اتفق مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.

واستقر بيراميدز على استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يلغي وديته أمام المقاصة.. ويكتفي بالمران استعدادا لطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا