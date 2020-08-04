بيراميدز يلغي وديته أمام المقاصة.. ويكتفي بالمران استعدادا لطنطا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وفي وقت سابق، كان بيراميدز قد اتفق مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.

واستقر بيراميدز على استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.