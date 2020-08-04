محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
وفي وقت سابق، كان بيراميدز قد اتفق مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.
واستقر بيراميدز على استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا.
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يلغي وديته أمام المقاصة.. ويكتفي بالمران استعدادا لطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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