6 حكام أفارقة.. فيفا يختار أمين عمر بالقائمة الأولية لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستة حكام أفارقة للتواجد في القائمة الأولية للحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقًا لما ذكره موقع كيك 442 الأفريقي، فإن المصري أمين عمر يتواجد في القائمة الأولية لحكام أفريقيا في كأس العالم القادم.

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وتضم القائمة التي آعلنها فيفا -وفقًا للموقع- كلًا من أمين عمر من مصر، رضوان جيد من المغرب، مصطفى غربال من الجزائر، ماجيت نداي من السنغال، باملاك تسيما من إثيوبيا ونجامبو ندالا من الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يتم تصفية حكام القائمة الأولية قبل عدة أشهر من موعد انطلاق كأس العالم الذي سيقام في نهاية عام 2022.

الجدير بالذكر أن كأس العالم 2022 سيقام في قطرخلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.