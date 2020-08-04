محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إدارة فريقه استقرت على قطع إعارة أيمن حفني لاعب مصر المقاصة.
وأشار فتحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أيمن حفني غير ملتزم خاصة وأنه لاعب كبير ودولي.
وتابع: "أيمن لم يلتزم بتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية استعدادا لعودة الدوري".
وأتم فتحي تصريحاته: "الإدارة قررت بالتنسيق مع عماد النحاس المدير الفني للفريق الاستغناء عن اللاعب وعودته للمقاصة مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر "لعدم الالتزام".. المقاولون لمصراوي: قررنا قطع استعارة أيمن حفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.