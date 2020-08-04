"لعدم الالتزام".. المقاولون لمصراوي: قررنا قطع استعارة أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إدارة فريقه استقرت على قطع إعارة أيمن حفني لاعب مصر المقاصة.

وأشار فتحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أيمن حفني غير ملتزم خاصة وأنه لاعب كبير ودولي.

وتابع: "أيمن لم يلتزم بتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية استعدادا لعودة الدوري".

وأتم فتحي تصريحاته: "الإدارة قررت بالتنسيق مع عماد النحاس المدير الفني للفريق الاستغناء عن اللاعب وعودته للمقاصة مرة أخرى".