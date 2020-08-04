قرر نادي المقاولون العرب، قطع إعارة أيمن حفني، وإعادته لناديه مصر المقاصة لأسباب تأديبية. أكد نادي المقاولون العرب، بأن إدارة النادي قررت قطع إعارة أيمن حفني بالتنسيق مع عماد النحاس المدير الفنيللفريق، بسبب عدم إلتزامه، وذلك ما لا يتفق مع سياسة وقواعد النادي، بعدما غاب خلال الفترة الماضية، في ظل استعدادات الفريق لعودة الدوري الممتاز.
واوضح النادي بأن أيمن حفني لا يستحق ارتداء قميص الفريق بعد عدم ألتزامه بقواعد النادي، وعليه قررت إدارة المقاولون قطع إعارته بشكل نهائي، بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة.
وأنضم حفني لصفوف المقاولون العرب، خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من صفوف المقاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يقرر قطع إعارة أيمن حفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.