المقاولون يقرر قطع إعارة أيمن حفني

قرر نادي المقاولون العرب، قطع إعارة أيمن حفني، وإعادته لناديه مصر المقاصة لأسباب تأديبية. أكد نادي المقاولون العرب، بأن إدارة النادي قررت قطع إعارة أيمن حفني بالتنسيق مع عماد النحاس المدير الفني

للفريق، بسبب عدم إلتزامه، وذلك ما لا يتفق مع سياسة وقواعد النادي، بعدما غاب خلال الفترة الماضية، في ظل استعدادات الفريق لعودة الدوري الممتاز.

واوضح النادي بأن أيمن حفني لا يستحق ارتداء قميص الفريق بعد عدم ألتزامه بقواعد النادي، وعليه قررت إدارة المقاولون قطع إعارته بشكل نهائي، بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة.

وأنضم حفني لصفوف المقاولون العرب، خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من صفوف المقاصة.