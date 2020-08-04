قرار هام من زيدان قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي!

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” سيتحتم عليه اتخاذ قرار في الأيام المقبلة بشأن الثلاثي الهجومي الذي سيخوض به مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار “لا شك في تواجد الثنائي إيدين هازارد وكريم بنزيمة ضمن تشكيلة ريال مدريد الأساسية، لكن هوية الضلع الثالث لخط الهجوم أمر يُسبب حيرة حقيقية لزين الدين زيدان، فلم يُحدد بعد إذا ما كان ماركو آسينسيو أم فرانشيسكو إيسكو أم تقليل عدد المهاجمين عن طريق الدفع بفيدي فالفيردي في خط الوسط”.

وأشارت إلى أن قرارات زيدان السابقة تمنح إيسكو المزيد من الأفضلية، مع العلم أن فالفيردي يخلق التوازن ويجعل داني كاربخال يتقدم كثيراً إلى الأمام، بينما إيسكو يشارك دومًا في مثل هذه المباريات المهمة.

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ويستعد ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا، بكل تركيز وقوة لمواجهة مانشستر سيتي في عقر داره بملعب طيران الاتحاد مساء يوم الجمعة في اللقاء المؤجل منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويبحث الملكي عن تحقيق الفوز بهدف دون رد، حيث خسر في لقاء الذهاب 2/1 على ملعب سانتياجو برنابيو، على أمل بلوغ الدور المقبل.

في سياق متصل، كانت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية قد أفادت بأن زيدان قرر الدفع بالبلجيكي إيدين هازارد كجناح أيسر، والاسباني ماركو أسينسيو كجناح هجومي أيمن ضد السيتي، بينما يتواجد في مركز رأس الحربة الفرنسي كريم بنزيمة.

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