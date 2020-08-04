الاهلي المصري يحدد 3 أكتوبر موعدًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري تحديد يوم 3 أكتوبر موعدًا لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

واختار المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” بعد التشاور مع مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، موعدًا لخوض مواجهة الإياب أمام الوداد على ستاد القاهرة الدولي.

وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم بالموعد الجديد لهذه المباراة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل مراسلة الجانب المغربي بشكل رسمي.

Advertisements

سجل بطولات النادي الأهلي المصري

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن يوم أمس الاثنين 3 أغسطس 2020، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي

وقال الكاف في بيانه أن مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكونان في المغرب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، على أن تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ليرد الأهلي على الفور باختيار يوم 3 أكتوبر كي يكون موعد مباراة الإياب.

سجل بطولات نادي الزمالك المصري

وأوضح الاتحاد الافريقي، أنه بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي واللقاء النهائي، وتماشياً مع مبدأ تكافؤ الفرص، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام الدورة المجمعة سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء والوداد (المغرب)، إذ تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مواجهات الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر فيما تقام مباراتا الإياب يومي 2 و3 أكتوبر على ملعب القاهرة الدولي.

سجل بطولات نادي الرجاء البيضاوي المغربي

اقرأ أيضا