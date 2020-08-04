صورة | معركة شرسة بين الهلال وسلتا فيغو على توقيع كاليب إكوبان!

أكدت وسائل إعلام غانية عزم نادي الهلال على تعزيز مفاوضات ضم المهاجم الغاني “كاليب إكوبان” خلال الميركاتو الصيفي 2020، مشيرة إلى أن العملاق السعودي قدم عرضًا ملموسًا قيمته أربعة ملايين يورو إلى طرابزون سبور التركي من أجل ضمه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح موقع FootballGhana “إيكوبان كان متميزًا مع ناديه التركي طوال الموسم الحالي، وساعده على الفوز بالكأس المحلية بعد غيابه الهامشي عن الدوري التركي الممتاز”.

الهلال ينافس سلتا فيغو

أشار نفس المصدر إلى أنه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، جذب إيكوبان اهتمام مسؤولي الهلال السعودي، لكن المحاولة باءت بالفشل، ليعود النادي السعودي بعرض 4 ملايين يورو لمحاولة تأمين خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الموقع الغاني “الهلال على استعداد لمحاربة سيلتا فيغو الإسباني من أجل الحصول على توقيع كاليب إيكوبان، رغم أن عرض سلتا فيغو وصل إلى خمسة ملايين يورو، مع العلم أن إدارة طرابزون سبور تريد سبعة ملايين يورو للموافقة على البيع النهائي”.

Advertisements

واختتم المصدر ذاته “يعود الأمر الآن إلى الهلال وسلتا فيغو لزيادة المبالغ المعروضة للحصول على توقيع المهاجم ذو التصنيف العالي”.

من هو إيكوبان؟

يبلغ كاليب إيكوبان من العمر 26 عامًا، وقد انضم إلى ترابزون سبور التركي في صيف عام 2019 من ليدز يونايتد الإنجليزي، وينتهي عقده مع النادي في يونيو 2022.

وشارك إيكوبان مع طرابزون سبور في 61 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية 3.2 مليون يورو طبقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.