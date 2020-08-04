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النصر يتلقى ضربة موجعة قبل ديربي الرياض أمام الهلال

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محمد حمدي 0 تبليغ

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تترقب الجماهير العودة الساخنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين التي توقفت منذ 14 مارس الماضي؛ بسبب جائحة ، عندما يواجه النصر نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة 23 هذا الأسبوع.

ويصطدم حامل لقب دوري كأس الأمير للمحترفين “النصر” بغريمه التقليدي “الهلال” المتصدر الحالي للمسابقة بعد غد الاربعاء يوم 5 أغسطس الجاري، في إطار الجولة 23 من المسابقة.

وقبل يومين من موعد الديربي، تلقى جمهور نادي النصر ضربة موجعة بعد التأكد من غياب المدافع عبدالله مادو عن تشكيلة الفريق النصراوي أمام الزعيم.

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: سجل بطولات نادي النصر السعودي – سجل بطولات الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية أن مدافع النصر اكتفى بالمشاركة في أجزاء من تدريبات “الإحماء وملامسة الكرة” دون المشاركة في المناورة الرئيسة.

وسيقوم مدرب النصر روي فيتوريا بتجهيز عبدالله مادو لباقي مباريات دوري المحترفين ليكون في أتم جاهزيته قبل خوض مباريات دوري أبطال آسيا في البطولة المجمعة على الأراضي القطرية.

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