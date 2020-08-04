أعلنت لجنة الطواريء التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” التحديث الأخير لجدول المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2020 بعد عودة النشاط الرياضي الذي تجمد في 98٪ من الدوريات الأفريقية المحلية بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة نصف نهائي بطولة الكونفدرالية من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تستضيف المملكة المغربية مباراة بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني، بهدف توفير الوقت، حيث سيكون الطرف الثاني للنهائي مغربيًا بعدما وضعت القرعة نهضة بركان وحسنية أكادير في المربع الذهبي.

ولن يُطبق نفس النظام على دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراتي الذهاب والإياب لحساب الدور نصف النهائي بين القاهرة والدار البيضاء.

بيان الكاف

قال الكاف في بيان رسمي أنه بصدد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء عن طريق إقامة المباراة النهائية على أرض محايدة في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي.

وأوضح “بهدف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ستقام المباراة النهائية على ملعب محايد إذا ما تأهل فريق من مصر وفريق من المغرب، ونتيجة لذلك تم فتح باب الترشح أمام الاتحادات الأفريقية المحلية المهتمة بتقديم الملفات الخاصة بهم لتنظيم اللقاء النهائي، باستثناء المغرب ومصر”.

وأضاف الكاف “يتوجب تقديم ضمان حكومي إلزامي في موعد لا يتجاوز 17 أغسطس 2020، وفي حالة تقدم الناديين المصريين أو المغاربة إلى المباراة النهائية، ستقام من مباراة واحدة إما في مصر أو المغرب يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020”.

وأتم البيان “يتوجب على الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم، تقديم طلب استضافة النهائي إذا ترشحت أنديتهم إلى النهائي، في موعد أقصاه 15 أغسطس 2020”.

وسيواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مناقشة الأطراف المعنية حول إمكانية تنظيم المباريات المتبقية خلف أبواب مغلقة أو خلاف ذلك، حسب ما أشار البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد.

إليكم الجدول المحدث لمباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2020

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا

المباراة الموعد الملعب الوداد – الأهلي الذهاب 25 أو 26 سبتمبر 2020 محمد الخامس الدار البيضاء (المغرب) الرجاء – الزمالك الذهاب 25 أو 26 سبتمبر 2020 محمد الخامس الدار البيضاء (المغرب) الأهلي – الوداد الإياب 2 أو 3 أكتوبر 2020 ستاد القاهرة الدولي (مصر) Advertisements الزمالك – الرجاء الإياب 2 أو 3 أكتوبر 2020 ستاد القاهرة الدولي (مصر) النهائي 16 أو 17 أكتوبر 2020 إذا تأهل فريق مغربي وفريق مصري إلى النهائي ستقام المباراة على أرض محايدة، والاتحاد الأفريقي ينتظر طلبات الدول الراغبة في استضافة النهائي حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

جدول مباريات الكونفدرالية