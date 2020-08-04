رياضة | ليفربول يرصد صفقة عربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يرصد صفقة عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي ارتبط مؤخرًا بالحصول على خدمات أحد نجوم منتخب الجزائر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية أن ليفربول تقدم بعرض أولي يبلغ قدره 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع عيسى ماندي نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال بيتيس طلب من ليفربول زيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يصر على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي ويرى أن النجم الجزائري يعتبر بديلا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي البالغ من العمر 28 عامًا تبلغ 30 مليون يورو إلا أن ريال بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع نجمه الجزائري بما أنه في الموسم الأخير من عقده مع النادي الإسباني.