رياضة | تقارير.. نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك تطورات مفاجئة بشأن مستقبل السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن سكرينيار لن يكون ضمن مشروع أنطونيو كونتي في إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة إنتر ميلان أرسلت رسالة واضحة للنجم السلوفاكي داخلياً بأنه خارج حسابات كونتي في الموسم المقبل ولذلك يهدف النادي لبيعه في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع سكرينيار على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بينما يسعى إنتر ميلان للتعاقد مع ماراش كومبولا نجم دفاع هيلاس فيرونا من أجل تعويض رحيل سكرينيار.