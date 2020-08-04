رياضة | نجم الأهلي السابق يروي ذكرياته مع مباراة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يروي ذكرياته مع مباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عادل مصطفى لاعب النادي الأهلي السابق، عن ذكريات الفوز الذي حققه المارد الأحمر على ريال مدريد خلال المباراة التي جمعت بينهما عام 2001 وحقق فيها الفريق الأحمر الفوز بهدف دون رد.

وقال عادل مصطفى في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "جوزيه لم يرّ زين الدين زيدان أو لويس فيجو كأفضل وأخطر اللاعبين في ريال مدريد وقتها، ولم يكن في الحسبان تحقيق الفوز عليهم، و كنا نريد تقديم أداء جيد لا أكثر ولم نفكر في الفوز عليهم".

وأضاف: "قبل المباراة بيوم كان صنداي معي في الغرفة بالفندق، فقلت له تخيل أننا سنفوز بهدف نظيف وأنت من سيسجل الهدف، فقال لي هل أنت مجنون؟، أكدت له أن لدي احساس بذلك، وخلال المباراة بدأت بديلًا، ثم طالبني مانويل جوزيه بالاستعداد للنزول، وسألني من هو أفضل لاعب في ريال مدريد؟ قلت له هناك زيدان وفيجو وراؤول".