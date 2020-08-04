رياضة | الكشف عن موعد مبارتي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مبارتي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي، أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مبارتي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

كشفت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي الأهلي والوداد بدوري الأبطال الأفريقي، بمرحلة دور نصف النهائي.

Advertisements

وأعلن الكاف أن موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي سيكون في 25 و26 من سبتمبر المقبل.

وأوضح أن موعد مباراتي العودة سيكون، في الثاني والثالث من أكتوبر على أن تقاما في الساعه السابعة بتوقيت جرينتش وذلك في كلا من مصر والمغرب بعد أن عادت البطولة بنظامها المعتاد ذهابا وايابا.

وكشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن اختيار جهاز الكرة بالفريق يوم 3 أكتوبر لمباراة الإياب وعلى استاد القاهرة.