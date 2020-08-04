رياضة | الكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل مباشر خلال الفترة الحالية، مع مسؤولي نادي هدرسفيلد الإنجليزي، للوقوف على تطورات المفاوضات الخاصة بشراء رمضان صبحي، وحسمها بشكل نهائي.

ويسعى الأهلي من خلال التفاوض تذليل المقابل المادي وطريقة الدفع التي بلغ حدها الأقصى مع الأهلي 3.5 مليون دولار، في آخر عروض الأهلي الشفهية.

ويستند مسؤولو الأهلي، الى عدم وجود عروض تنافس الأهلي ماديا حاليا، في ظل تمسك النادي بضمه، بالإضافة إلى رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل البقاء في الأهلي عن أي عروض ضعيفة قد يتلقاها.

وقال أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، في وقت سابق، أن "ملف التعاقد مع رمضان صبحي يتابع بشكل نموذجي واحترافي".