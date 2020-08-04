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رياضة | الألومنيوم يجري مسحة كورونا السبت المقبل

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يجري مسحة السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكرة، إن الفريق سوف يجري المسحة الخاصة لاكتشاف فيروس كورونا، يوم السبت المقبل، بناءا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أن إدارة النادي اخطرت جميع أفراد المنظومة بموعد المسحة، والعودة للتدريبات استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني والمقرر انطلاق مبارياته في 20سبتمبر المقبل.

وأشار صالح الي ان إجراءات اخذ المسحة سوف تبدأ في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، مع الالتزام الكامل من إدارة النادي واللاعبين، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة اللاعبين وباقي أفراد المنظومة.

وأوضح أحمد عزت طبيب فريق الالومنيوم، إن جميع أفراد المنظومة على استعدادا تام لإجراء المسحة وعودتهم للتدريبات، مؤكدا انه وضع خطة بديلة لإجراء المسحات حال تأخرها وهي عمل أشعة مقطعية على الصدر لجميع افراد المنظومة، والمتابعة مع طبيب أمراض صدرية، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

يذكر أن فريق الالومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

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