رياضة | نجم الأهلي المعار يتحفظ على العودة من جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المعار يتحفظ على العودة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الجونة، تحفظه على فكرة العودة للقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وأعلن توفيق رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي لمدة موسم آخر، من أجل مواصلة اللعب بشكل أساسي في ظل صعوبة تواجده تحت قيادة فايلر، والعودة لدكة البدلاء.

وأبلغ أكرم توفيق، إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقراره بالاستمرار مع الجونة وعدم قطع إعارته، إلا في حال حصوله على وعد بالمشاركة أساسيًا.

ويرغب لاعب منتخب مصر الأولمبي، في البقاء مع فريقه من أجل الحفاظ على مستواه الفني والاستمرار ضمن حسابات شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار قبل أولمبياد طوكيو.