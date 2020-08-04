رياضة | لامبارد يُلمح إلى رحيل نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لامبارد يُلمح إلى رحيل نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، موقف لاعبه ويليان، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل عن البلوز.

وقال لامبارد في تصريحات صحيفة لجريدة "ميرور" البريطانية: "أملك علاقة عظيمة مع ويليان، ولكن في الحقيقة لا أعرف ما هو قراره، إذا حسمت الأمور في الأيام القليلة المقبلة، سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي، أيا كان القرار، بالطبع أنا سعيد مع ويليان، كان رائعًا معي هذا الموسم بأخلاقيات العمل التي قدمها".

وأضاف: "هذا اختياره وأنا أحترمه، خدم ويليان تشيلسي بصورة رائعة، وإذا قرر الرحيل، فسنتحرك نحن أيضًا، وعلينا النظر إلى الأمام".

يذكر أن عقد ويليان ينتهي هذا الموسم، ويرغب البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا تجديده 3 أعوام، بينما يعرض تشيلسي التمديد لموسمين فقط، ولم تحسم الأمور بين الطرفين حتى الآن.