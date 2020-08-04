الامارات | اعتماد يناير من كل عام موعداً لانطلاق موسم الرياضات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد يناير من كل عام موعداً لانطلاق موسم الرياضات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الرياضات البحرية خريطة جديدة للموسم، لينطلق فعلياً كل عام مع بداية شهر يناير وينتهي في ديسمبر من كل عام.

ووفق بيان رسمي، وافق مجلس الإدارة على القرار في اجتماعه الدوري بنظام الاتصال عن بعد، برئاسة حريز المر، وحضور كل من نائبه أحمد إبراهيم، والأعضاء ماجد عتيق المهيري، وأحمد المهيري، وحسن الزعابي، والأمين العام، مهرة فلكناز. وستبدأ فعاليات الموسم اعتباراً من يناير، ويستمر حتى ديسمبر 2021، ليتوافق بذلك مع السنة المالية وروزنامة الاتحاد الدولي (يو أي ام)، والاتحاد الدولية في الألعاب المائية الأخرى.

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كما تقرر، بناء على طلبات الأندية، السماح للأندية باستكمال الفعاليات والسباقات (المؤجلة بسبب كورونا)، بالفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين.

واعتمد الكشف المالي للاتحاد خلال الأول من شهر يناير إلى 30 من يونيو، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الخطوات من أجل تقليل أوجه الصرف المالي، والبحث عن موارد إضافية تدعم ميزانية الاتحاد، الذي يعتمد حالياً على الدعم الحكومي، والاعتماد المالية السنوية من قبل الهيئة العامة للرياضة.

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