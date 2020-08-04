الامارات | بن سنان: لن أكتفي ببرونزية مونديال بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن بن سنان: لن أكتفي ببرونزية مونديال بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني وحامل برونزية بطولة العالم لبناء الأجسام، عبدالله مبارك بن سنان، عن تطلعاته لتطوير مستواه نحو الأفضل، من أجل الحفاظ على الإنجاز المونديالي الذي حققه في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الفجيرة ديسمبر الماضي، والمضي نحو تحقيق الميدالية الذهبية في النسخ المقبلة لبطولة العالم.

وقال بن سنان لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتي كبيرة بأنني أملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجاز، لذلك واصلت تدريباتي بشكل قوي ومنتظم، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، إلا أنني وضعت خطة تدريبية، حافظت من خلالها على مستواي الفني والبدني». وأكد بن سنان أن اختياره ممارسة بناء الأجسام، على الرغم من كونه ابن عائلة تميزت واشتهرت بكرة القدم، يعود لإعجابه بهذه الرياضة التي طالما تابع عروضها الشيقة في الفجيرة.

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