الامارات | الشارقة ينهي خدمات الإيطالي تراوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينهي خدمات الإيطالي تراوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة الرياضي، على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، أن شركة كرة القدم بالنادي أنهت ارتباطها مع اللاعب الإيطالي عبدالله تراوري، وذلك بحضور وكيل أعماله، وتمنت له التوفيق والنجاح في وجهته المقبلة، علماً بأن تراوري مسجل في صفوف النادي ضمن «فئة المقيمين». يذكر أن الشارقة كان قد تعاقد مع عبدالله تراوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، للموسم الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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