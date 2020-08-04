الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخابات

يلعب أحد أعضاء مجالس الإدارة السابقين، في اتحاد لعبة فردية، دوراً بارزاً في الانتخابات الحالية، بمحاولة توجيه دفة الأندية إلى أحد المرشحين على منصب الرئاسة.

اعتذار

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اعتذر عضو اللجنة الفنية بأحد الأندية عن الاستمرار في منصبه، بسبب عدم اقتناعه بخيارات المدرب، إلى جانب عدم إشراكه فعلياً في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

نظام

وضع أحد الأندية نظاماً جديداً لصرف رواتب اللاعبين، إذ أكد مسؤولو النادي أن الرواتب ستصرف كل شهرين، إلى حين إشعار آخر، نظراً لعدم انتظام السيولة المالية داخل النادي.

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