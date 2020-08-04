الامارات | النصر مستعد لدفع مليونَيْ يورو راتباً سنوياً للغاني بواتشي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر مستعد لدفع مليونَيْ يورو راتباً سنوياً للغاني بواتشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام صربية أن نادي النصر أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الغاني الدولي ريتشموند بواتشي، قادماً من سرفينا زفيزدا الصربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «هوت سبورت» أن نادي النصر مستعد لتقديم مليونَيْ يورو راتباً سنوياً إلى ريتشموند بواتشي، لافتة إلى أن اللاعب الغاني يحصل على راتب سنوي من سرفينا زفيزدا يبلغ 480 ألف يورو.

وأضافت: «بواتشي لا يرغب في مغادرة الفريق الصربي، إلا في حال حصوله على راتب لا يقل عن 1.5 مليون يورو، بينما المثير للاهتمام أن الكرواتي كرونسلاف يوروزيتيش يقود النصر، إذ سبق للمدرب قيادة دينامو زغرب الفريق السابق للاعب الغاني».

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وأشارت إلى أن النصر استغنى عن خدمات المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي عاد إلى «الليغا»، بانضمامه إلى قادش، الصاعد أخيراً إلى دوري الدرجة الأولى، مبينة أن ريتشموند بواتشي قد يكون أفضل تعويض لخط هجوم «العميد»، عقب رحيل نيغريدو.

يذكر أن النصر تعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة، سيباستيان تيغالي، ليعوض رحيل هداف الفريق في آخر موسمين، نيغريدو، بينما لم يبرم «العميد» أي تعاقدات مع لاعبين أجانب، حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الحالية.

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