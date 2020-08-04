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الامارات | بارتيزان يستعد للتعاقد مع كايو

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام صربية أن نادي بارتيزان بلغراد الصربي يستعد للتعاقد مع لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض الرحيل المتوقع لنجم الفريق، فيليب ستيفانوفيتش.

وأوضحت صحيفة «ريبوبليكا» أن خيار إدارة وصيف الدوري الصربي وقع على البرازيلي كايو لوكاس، للتعاقد معه قادماً من بنفيكا البرتغالي بصورة نهاية، عقب اقتراب فيليب ستيفانوفيتش من الرحيل عن الفريق، مبينة أن إدارة بارتيزان ستدخل في مفاوضات مع بنفيكا، خلال الأيام المقبلة.

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يذكر أن كايو لوكاس انضم إلى الشارقة في يناير الماضي، قادماً من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2021.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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