الامارات | صحيفة: النصر يتعاقد مع لاعب كرة يد تونسي مقابل 389 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: النصر يتعاقد مع لاعب كرة يد تونسي مقابل 389 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديجي سبورت»، الرومانية، عن تعاقد نادي النصر مع الدولي التونسي كمال العلويني (28 عاماً)، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد في النادي، بعقدٍ يمتد لموسم ونصف الموسم، ويحصل العلويني خلال هذه الفترة على 90 ألف يورو (389.4 ألف درهم)، قادماً من نادي دينامو بوخارست الروماني.

وأبرزت الصحيفة توجه النادي الروماني إلى الاستثمار في الألعاب الأخرى، منها كرة اليد، إذ أوضحت «ديجي سبورت»، أن «دينامو بوخارست يعوض خسائر كرة القدم، بتعاقدات كرة اليد»، مشيرةً إلى القيمة المالية التي جناها النادي الروماني، جراء التفريط في الدولي التونسي لصالح النصر الإماراتي، في صفقة حصل من خلالها النادي الروماني على 40 ألف يورو (173 ألف درهم)، للتخلي عن العلويني، الذي لعب للنادي الروماني منذ 2018.

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