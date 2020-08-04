شريف عبدالمنعم يروي قصة مباراة تلقى فيها تهديدًا بالذبح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إنه لا ينسى مطلقاً مباراة فريقه أمام هارتس أوف أوك الغاني، خلال منافسات البطولة الأفريقية للأندية بالثمانينات.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: «كنت أعتبر هذه المباراة بمثابة تحدي لي».
وواصل: «المباراة هي الأفضل لي على الاطلاق، فشاركت في 5 مراكز وقام الجهاز الفني بتغيير مركزي خلال 5 مرات بالمباراة».
وأوضح: «لعبت ظهير أيمن وجناح أيمن ولاعب وسط وقلب دفاع وليبرو خلال هذه المباراة».
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن من شدة تألقه في تلك المباراة، هدده أحد مدافعي الفريق المنافس بالذبح في مباراة العودة بغانا.
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