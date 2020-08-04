شكرا لقرائتكم عبد المنعم: صالح سليم حذرني من تحريض حكم مباراة القمة الايطالي لطردي وهو ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن الحادث الذي تعرض له وقف عائقا أمام احترافه في أوروبا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكير" على قناة الأهلي: حزين جدا للطريقة التي رحلت بها عن الأهلي ورحلت عنه في سن 27 سنة، مضيفا: "علاقتي كانت طيبة مع الراحل صالح سليم.

تابع: اشتهرت بين الجماهير بلقب كمبس وترافولتا واتجهت للتمثيل بعد عام من تعرضي للحادث.

أوضح: مباريات القمة ضد الزمالك سبب شهرتي للجماهير وكنت أشعر أنني أنا المسئول عن مباريات القمة وفزت في كل المباريات على الفريق الأبيض إلا مباراة واحدة

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فجر مفاجأة بأن صالح سليم قالي خد بالك جايبين حكم ايطالي لادارة القمة بكرة وكلموه عنك انك بتتعصب وممكن تتطرد وللاسف اتطردت في الشوط الاول وخرجت من المباراة على المستشفى لاجراء عملية الزايدة بسبب العصبية".