ترافولتا: بادجي سيأتي مع الوقت.. وتحس ان فايلر عايش في مصر

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جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق ابتعاد عن التدريب لأني حساس ومن الصعب أطلب مساعدة أحد للعمل في مجال التدريب بخلاف حصولي على راتب كبير من التمثيل أكبر مما أحصل عليه في التدريب
قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكير" على قناة الأهلي: الأهلي لا ينسى أولاده أبدا ونجحت في الحصول على 13 بطولة مع الفريق الأحمر ومن يرتدي قميص الأهلي لا يعترف إلا بالفوز.
أشار ترافولتا: كنت أشكل ثنائي خطير مع مصطفى عبده وكنت أحب اللعب مع طاهر الشيخ وعلاء ميهوب ومحمود الخطيب.
أعرب: سعيد بأسلوب فايلر الهجومي مع الأهلي والفريق الأحمر به عدد كبير من صناع اللعب، مشيرا إلى أن فايلر وجوزيه وفايتسا وهيديكوتي مدربي الأهلي السابقين كأنهم يعيشون في مصر بسبب تفهم عقلية اللاعبين.
شدد على أن اليو بادجي سيأتي مع الحصول على فرصة أكبر للمشاكة، معربا عن سعادته لحل أزمة عمق الملعب.
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