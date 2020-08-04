شكرا لقرائتكم كونتي يتراجع.. ويؤكد التزامه بمشروع إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يوم الاثنين إنه ملتزم بمشروع لمدة ثلاث سنوات مع وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن أثار الشكوك حول مستقبله عقب يومين من هجومه الشديد على إدارة النادي.

وقاد كونتي إنتر ميلان، في موسمه الأول مع الفريق، لإنهاء الدوري في المركز الثاني وهي أفضل نتيجة له بالمسابقة خلال تسع سنوات لكنه انتقد مسؤولي النادي بشكل علني عقب الفوز 2-صفر على أتلانتا يوم السبت، قائلاً أن النادي عجز عن دعمه أو مؤازرة اللاعبين أمام الانتقادات العنيفة وإنه لم يحصل على تقدير لجهوده.

وظهر كونتي يوم الاثنين لتلطيف الأجواء وأبلغ وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا: "أنا ملتزم بمشروع لثلاث سنوات مع إنتر ميلان ودائما ما التزم في حياتي وسأعمل جاهدا وأقاتل بكل قوة لإنجاح المشروع.

ولم ينته موسم إنتر ميلان بعد حيث يواصل المنافسة في الدوري الأوروبي وسيلتقي مع خيتافي الإسباني في مواجهة واحدة بدور 16 يوم الأربعاء.