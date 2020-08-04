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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنفانتينو سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات
تاريخ النشر: 04/08/2020
أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسكتلندي ألاسدير بيل: إن رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو الذي يواجه إجراءات جنائية في بلده منذ الخميس الماضي، «سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات» في الهيئة الكروية العليا.
وأكد بيل أنه لا يوجد له «أي دليل على سلوك جرمي أو غير أخلاقي لإنفانتينو» مشدداً على أنه «ليس لدي أي شك في أن جاني إنفانتينو سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات». وكان الفيفا قد أعلن أن إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي بحقه ل«التواطؤ» و«السلوك الجرمي» على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
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