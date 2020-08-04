اختتام أسبوع الثقافة والفنــون فــي المــدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي المدام نشاطه الصيفي الافتراضي بأسبوع الثقافة والفنون، وتضمن أكثر من 20 نشاطاً، منها ورشة الرياضة اليومية لكل من المدرب صلاح بالحاج وحسام الزهوي، ومحاضرة ثقافة الاستهلاك الأسري لآمنة البدواوي وورشة فن الصقارة قديماً وحديثاً لعبد العزيز آل علي، ومسابقة أجمل لوحة تراثية لعفراء الكتبي، وورشة توزيعات وضيافة العيد لسماح حاكمي ومسابقة في الأشغال اليدوية ومحاضرة فن التعامل مع أصحاب الهمم لعائشة البيرق، ومحاضرة ورشة تحليل الأنماط الشخصية لأمينة الماجد، والغذاء الصحي ومسابقة أفضل طبق صحي لكوثر الرحالي، وورشة التخطيط الشخصي قدمتها لميس سيف نايل، وورشة أنا قائد لهمسة يونس، وورشة القراءة ومسابقة قدمتها هيا القاسم.

وأكد سالم عبيد الميالة عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي أن النشاط الصيفي استهدف أكثر من 400 مشترك ومشتركة في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة، وكذلك تم التعاون مع أكثر من 60 محاضراً ومقدماً لورش العمل.