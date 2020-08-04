شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أسبوع الثقافة والفنــون فــي المــدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي المدام نشاطه الصيفي الافتراضي بأسبوع الثقافة والفنون، وتضمن أكثر من 20 نشاطاً، منها ورشة الرياضة اليومية لكل من المدرب صلاح بالحاج وحسام الزهوي، ومحاضرة ثقافة الاستهلاك الأسري لآمنة البدواوي وورشة فن الصقارة قديماً وحديثاً لعبد العزيز آل علي، ومسابقة أجمل لوحة تراثية لعفراء الكتبي، وورشة توزيعات وضيافة العيد لسماح حاكمي ومسابقة في الأشغال اليدوية ومحاضرة فن التعامل مع أصحاب الهمم لعائشة البيرق، ومحاضرة ورشة تحليل الأنماط الشخصية لأمينة الماجد، والغذاء الصحي ومسابقة أفضل طبق صحي لكوثر الرحالي، وورشة التخطيط الشخصي قدمتها لميس سيف نايل، وورشة أنا قائد لهمسة يونس، وورشة القراءة ومسابقة قدمتها هيا القاسم.
وأكد سالم عبيد الميالة عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي أن النشاط الصيفي استهدف أكثر من 400 مشترك ومشتركة في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة، وكذلك تم التعاون مع أكثر من 60 محاضراً ومقدماً لورش العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام أسبوع الثقافة والفنــون فــي المــدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.