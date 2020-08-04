"الأبيض" كامل العدد في تجمع العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم اليوم الاثنين أولى حصصه التدريبية في ستاد هزاع بن زايد ضمن تجمعه الحالي المقام في مدينة العين استعداداً للسفر إلى صربي بعد غد الأربعاء ،حيث المعسكر الخارجي، تأهباً للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين .

وشارك في تدريبات اليوم التي قادها المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو 28 لاعباً هم:خالد عيسى،علي خصيف،حمد الشامسي،خالد السناني ، محمد برغش،عبدالعزيز هيكل،سالم راشد،يوسف جابر،خليفة الحمادي، فارس جمعة،محمد أحمد،وليد عباس،إسماعيل أحمد،ماجد حسن،طارق أحمد ، خميس إسماعيل،عبدالله رمضان،أحمد برمان،فابيو دي ليما، بندر الإحبابي،علي صالح،خالد باوزير، ليل إبراهيم،عمر عبدالرحمن،خلفان مبارك،علي مبخوت ، سبيستيان تيغالي،أحمد خليل .

وقال محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني إن الأبيض سيواصل تدريباته في مدينة العين حتى موعد السفر إلى صربيا الأربعاء على متن طائرة خاصة ، مشيراً إلى انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد من الجهات المختصة بالدولة ، حيث أجرى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون فحوصات الكشف عن كورونا للتأكد من سلامتهم وفقاً للإجراءات المتبعة .

وحول القائمة التي ستغادر إلى المعسكر أوضح حماد أن الجهاز الفني حرص على الاعتماد على نفس الأسماء التي كانت حاضرة في التجمع الماضي مع وجود تغييرات طفيفة لظروف مختلفة ، منها استدعاء حارس الظفرة خالد السناني ومدافع الوحدة فارس جمعة ولاعب وسط الشارقة خالد باوزير ولاعب وسط الوحدة خليل إبراهيم بدلاً عن الحارس عادل الحوسني والمدافع محمد مرزوق ولاعب الوسط علي سالمين بداعي الإصابة وحاجتهم للراحة والعلاج ، حيث فضل الجهاز الفني أن يُكمل الثلاثي برنامجهم العلاجي مع أنديتهم .

وفيما يتعلق بمهاجم نادي العين كايو كانيدو أكد مشرف المنتخب الوطني أن اللاعب يقضي حالياً الأيام الأخيرة من فترة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص التي أجريت له حين قدومه من إجازته إلى الدولة إيجابية ، وبانتظار نتيجة المسحة الثانية ، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى أداء التدريبات مع ناديه قريباً وسيتم استدعاءه للمنتخب فور جاهزيته الكاملة .

وتوجه حماد بالشكر إلى الأندية على تعاونها المستمر والدائم مع المنتخب الوطني ، مشيداً كذلك بالتزام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ برنامج التدريبات بكل جدية وحيوية ونشاط .