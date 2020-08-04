الشارقة ينهي عقد الإيطالي تراوري ويوفر راتبه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أعلن نادي الشارقة عن إنهاء عقد اللاعب الإيطالي من أصول إفريقية عبد الله تراوري والذي تعاقد معه «الملك»، وسجله في فئة المقيمين.

وعلم«الخليج الرياضي» أن تراوري كان يتقاضى 400 ألف درهم في السنة، وأنهيت خدماته مع الفريق، وتمت المخالصة والتسوية معه بصورة ودية، وبرضا الطرفين على الرغم من أن المتبقي في عقد اللاعب 18 شهراً.

ويذكر أن تراوري لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول، وشارك في 3 مباريات مع الرديف، وكان أساسياً في مباراة واحدة أمام العين، كما كان بديلاً في مباراتي حتا وخورفكان، وتم الاستغناء عنه بعد أن فشل في إثبات وجوده.