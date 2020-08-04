«الأولمبية» تحسم مصير انتخابات الاتحادات الرياضية الأربعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يعقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية اجتماعاً هاماً في الرابعة من مساء بعد غد الأربعاء، بمقر اللجنة في دبي، سيبحث خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل في الفترة القادمة، ومن أهمها حسم مصير الانتخابات بعدما تلقت اللجنة من الهيئة العامة للرياضة كتاباً بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2020-2024، بعد فترة من المشاورات في ذات الشأن لتحديد الصلاحيات والاختصاصات بين دفتي الرياضة الإماراتية.

ويعد ملف تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الذي يشغل الساحة الرياضية هو الأبرز على طاولة الاجتماع، حيث تنتظر الاتحادات البت في شأنه للاستقرار على النظام الذي سيحكم عملية الانتخابات برمتها، بعد حالة الضبابية التي تعيشها بسبب التضارب في مواد اللائحتين الاسترشادية والتنفيذية بشأن العملية الانتخابية للدورة المقبلة، الذي سبق أن كشف عنه «الخليج الرياضي»، ويقتضي التصحيح الفوري، علماً أن اللجنة الأولمبية ستكون الجهة المشرفة على الانتخابات من خلال لجنة ستشكلها لهذا الغرض مع وجود عضو يمثل الهيئة فيها بحسب ما ورد في اللائحة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً النظر في التقارير الخاصة بمبادرات وأنشطة اللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتشمل التوصيات التي صدرت عن الوبينار الذي عقدته اللجنة مؤخراً بعنوان «مستقبل الحركة الأولمبية بعد كوفيد-19»، ورشة عمل أمناء عموم مجلس التعاون الخليجي، والبت في ميزانية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2020»، والدورة الخليجية الأولى للناشئين «الإمارات 2021» بالإضافة إلى البت في طلب مركز التحكيم الرياضي بتخصيص ميزانية أولية لتغطية نفقاته التشغيلية، واعتماد مبلغ مالي لتجهيز المكتبة الأولمبية، واعتماد مقترح الوثيقة الاستراتيجية للأكاديمية الأولمبية الوطنية.

كما سيبحث الاجتماع استكمال تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة وتشمل اللجنة الفنية ولجنة الموارد المالية والتسويق ولجنة الرياضيين الأولمبيين ورابطة المرأة والرياضة، والتوصية بحذف لجنة الرياضة المجتمعية لوجود اتحاد خاص بها لضمان الحوكمة.

كما سيبت الاجتماع في طلب اتحاد المصارعة والجودو دعماً مالياً لإعداد اللاعبين المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2021»، وكتاب المجلس الأولمبي الآسيوي الخاص بتشكيل لجنة محلية للرياضيين.