كلباء يدشّن فترة الإعداد الثانية ويعلن فسخ عقد الهولندي نافاروني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

دشن اتحاد كلباء فترة الإعداد الثانية عبر معسكره الداخلي بفندق بلو دايمون بالفجيرة، والذي يستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري، لينتقل بعدها للمرحلة الثالثة التي تتضمن المشاركة في البطولة الودية المصغرة التي ينظمها نادي الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 27 أغسطس الجاري، وتضم بجانب الفريق الكلباوي عجمان وخورفكان والشارقة المضيف.

وأكد علي كانو اللوغاني، رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء أن المعسكر الداخلي تم بناء على معطيات كثيرة أهمها استحالة سفر الفريق للخارج في ظل الظروف الحالية، علاوة على بداية تحسن الطقس في مدينة كلباء والساحل الشرقي خصوصاً في الفترة المسائية والساعات الأولى من الصباح، وهما الفترتان التي خصصهما الجهاز الفني للتمارين.

وفيما يتعلق باستكمال ملف اللاعبين الأجانب، أفاد اللوغاني بأن الجهاز الفني استقر على اللاعبين الأجنبيين المرشحين للخانتين المتبقيتين في الفريق وإنهما في مرحلة التعاقد النهائية وسيلتحق اللاعبان في الأيام المقبلة للانضمام لتجمع الفريق.

كما أثنى اللوغاني بعلى فكرة الدورة الرباعية التي أطلقها نادي الشارقة قبل الخوض في استحقاقات الموسم الكروي الجديد في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن البطولة ستكون مفيدة للأجهزة الفنية للفرق الأربعة التي أعلنت مشاركتها خاصة في ظل التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المضنية التي بذلتها الإدارة التنفيذية عبر التحركات المبكرة في تجديد عقود غالبية اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» في الموسم المنصرم، فضلاً عن استقدام مجموعة من العناصر الجديدة وفقاً لاحتياجات الفريق.

على خط آخر، أنهى اتحاد كلباء ارتباطه باللاعب الهولندي نافاروني بالتراضي، علماً بأن عقد اللاعب نافاروني كان يمتد مع النمور حتى نهاية الموسم الكروي الجديد، وقد علم «الخليج الرياضي» أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق من بينها صانع ألعاب مميز يجري التفاوض معه، وآخر مهاجم في مركز الجناح.