حارس أرسنال يكسب القلوب.. ولامبارد يطالب ببداية منصفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كسب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز(27 عاماً) قلوب مشجعي أرسنال بتصديه لتسديدات نجوم تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا مؤخراً وبكائه بعد حصد اللقب، لكن ارتفعت نسبة التقدير لهذا الحارس بعد انتشار شريط فيديو يظهر فيه الحارس في النفق بعد الفوز باللقب وهو يقول: «لا أهتم بالمال».

وتنقل مارتينيز في صفقات إعارة لـ6 أندية أثناء الـ10 سنوات التي أمضاها في صفوف المدفعجية وسنحت له فرصة التواجد في الشباك بعد إصابة الرقم 1 لينو في الـ20 من يونيو الماضي ليؤكد جدارته.

وكانت إجابة الحارس رداً على سؤال حول حجم اللقب مالياً والذي جعل الاستقطاع من الأجر 7.5% بدلاً من الـ12.5% بعد ضمان تأهل الفريق لبطولة يوروبا ليج الموسم المقبل.

وقال مارتينيز إن الفوز بالكأس يعني العالم بالنسبة له، وأضاف: «كنت أقيم في بوينيس آيريس وألعب مع اندبندنتي ولا أرى عائلتي في "مار دي لا بلاتا" سوى مرتين في الشهر لأن البترول مكلف جداً، لذلك عندما جاء عرض أرسنال في سن الـ17 توجب علي التحلي بالشجاعة والموافقة من أجل والدي، أتحدر من عائلة فقيرة جداً جداً ورؤيتي وأنا أرفع كأس الاتحاد والفوز بميدالية تعني الكثير لهم».

وتضمنت مسيرة مارتينيز في صفقات الإعارة أندية أوكسفورد وشيفيلد وينزداي وروذرهام وولفرهامبتون وخيتافي وريدينج وكان في أرسنال ينافس لينو وبيتر تشيك ودافيد أوسبينا وتشيزني وفابيانسكي وفيتو مانون ومانويل ألمونيا لكنه حظي بفرصته أخيراً.

في المقابل، طالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي رابطة البرمييرليج بمنح فريقه بداية منصفة للموسم من خلال تأخير مباراته الأولى لما بعد تاريخ 12 سبتمبر موعد انطلاق الموسم الجديد، وخسر البلوز جهود ويليان وبولسيتش وأزبيليكويتا وكانتي وأمامه مواجهة شبه محسومة أمام بايرن ميونيخ الفائز في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 3-صفر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد: «أتوقع أن تقول لنا الرابطة إن تأجيل مباراتنا الأولى في الموسم المقبل يتوقف على ما سنفعله أمام البايرن، لست ناسياً مواجهتنا للبايرن لكن اللاعبين يحتاجون لمزيد من الراحة قبل انطلاق الموسم حتى لو خرجنا من دوري الأبطال على يد البايرن».

وعن مستقبل نجمه ويليان قال لامبارد: «القرار يعود إليه، أعرف موقف النادي منه فقط وعلاقتي معه رائعة وسأكون سعيداً لو وافق على البقاء، كان مذهلاً هذا الموسم لفريقي لكن الخيار له وسأحترمه مهما كان».