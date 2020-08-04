بني ياس يعلن ضم بيدرو وينتظر وصول الثنائي الأرجنتيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد مصدر لـ«الخليج الرياضي» أن نادي بني ياس اقترب من إعلان التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو هداف الظفرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وفي حال نجاح الصفقة سيكمل السماوي الرباعي الأجنبي، لتواجد الصربي ساشا منذ الموسم الماضي والتعاقد مع الثنائي الأرجنتيني سواريز وخمينيز.

وعلى جانب آخر، عاد الفريق الأول بالنادي إلى التدريبات الأحد، تحت قيادة الروماني ايسلا الذي وصل مؤخراً إلى أبوظبي لبداية مهمته مع السماوي، وخضع الفريق لحصة استشفائية تمهيداً لمواصلة البرنامج الأسبوعي للتدريبات، وأدى الفريق مرانه الأول بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الصربي ساشا، وبغياب الثنائي الأرجنتيني سواريز خمينيز، لتواجدهما في بلدهما بسبب إغلاق حركة الطيران.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأول لحصتين تدريبيتين الأولى في تمام العاشرة والنصف بالصالة الرياضية، والثانية في السادسة مساءً بالملعب الرئيسي، وتتركز التدريبات على الجانب البدني والفني.

وتعد الفترة الثانية في غاية الأهمية بالنسبة للفريق والجهاز الفني من أجل إعداد الفريق للموسم الجديد، لاسيما أنه شهد تغيرات كبيرة على مستوى المحليين والأجانب والمدرب.