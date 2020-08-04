اتحاد الجوجيتسو يُطلق المعسكر الصيفي المغلق الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن انطلاق الدورة الثانية من معسكره الصيفي التدريبي، الذي يجري تنظيمه من قبل مجموعة إنترناشيونال فيجن انفستمنت، من 2 إلى 23 أغسطس الجاري في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وتسير أنشطة المعسكر الحالي، الذي يفتح أبوابه للرياضيين ممن تتجاوز أعمارهم 10 أعوام، في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان عدد اللاعبين المشاركين في النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الصيفي قد تجاوز 70 رياضياً، مع توقع ارتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة، ولن يقتصر برنامج المعسكر على تدريبات الجوجيتسو وتمرينات اللياقة البدنية فحسب؛ بل سيُشارك اللاعبون في تمارين كرة القدم، إلى جانب إتاحة الفرصة للسباحة ولعب البولينج، وغيرها من الفعاليات، مثل حضور عروض الأفلام خلال فترات الاستراحة.

وقال مدرب المنتخب الوطني رامون ليموس: «تمنحنا الدورة الجديدة من المعسكر فرصة لاكتشاف نجم الجوجيتسو المستقبلي الذي يحتاج للتدريب المناسب لمساعدته على تطوير مهاراته، بينما سيحظى اللاعبون الذين يمارسون الجوجيتسو للمرة الأولى بفرصة الاستفادة من التدريبات ذاتها التي يحصل عليها اللاعبون المتمرسون ولكن بوتيرة أخف، وسنبدأ معهم خطوة بخطوة وسنراقب تطورهم اليومي لنرشدهم على مدى أيام المعسكر إلى السبل التي ستمكّنهم من تطوير مهاراتهم».

وأضاف: «لا شك في أن اللاعبين المشاركين في المعسكر بهدف تعلم أساسيات الجوجيتسو اختاروا المكان الصحيح، لا سيما أنهم سيحصلون على التدريبات المناسبة التي تلائم قدراتهم البدنية، كما يمكنهم الاستفادة من خبرة اللاعبين المشاركين معهم، حيث يحصلون على النصائح من أشخاص شاركوا في أبرز المنافسات العالمية».

وتحدث مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، عن التزام الاتحاد بتمكين وصقل مهارات اللاعبين استعداداً للبطولات العالمية المقبلة، وقال: «ستستضيف أبوظبي نسختي عام 2020 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للجوجيتسو في نوفمبر المقبل؛ وبالتالي، لا بد أن يبدأ اللاعبون بالتدرب منذ الآن استعداداً لهذه الاستحقاقات المقبلة، وسيمنحهم المعسكر الفرصة المثالية للحفاظ على جاهزيتهم تحت إشراف نخبة مدربي الجوجيتسو في الدولة».

من جانبه، قال والد اللاعب عيسى رزق نمر سعادة، وهو أحد المواهب الشابة المشاركة في المعسكر: «سارعت لتسجيل ابني للمشاركة في المعسكر نظراً لما شهدته من مستويات رعاية كبيرة للاعبين خلال المعسكر الأول، ولما لمسناه من مستويات الالتزام العالي بالإجراءات الصحية خلال المعسكر، ولا يقتصر الدور الإيجابي للمعسكر على تمكين عيسى من تطوير مهاراته في الجوجيتسو؛ بل سيتيح له فرصة الاحتكاك مجدداً بأقرانه وبناء صداقات جديدة، خاصة بعد فترة الدراسة من المنزل، وعدم خروجنا منه، كما سيرفع المعسكر مستوى لياقته البدنية ويمكّنه من بناء صداقات جديدة وسط بيئة صحية وآمنةٍ بالكامل».