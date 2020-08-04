دي فرانشيسكو مدرباً لكالياري الإيطالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي كالياري الايطالي لكرة القدم الاثنين تعيين أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرباً للفريق خلفاً لوالتر زينغا.

ووقع دي فرانشيسكو، المقال في أكتوبر الفائت من تدريب سمبدوريا، على عقد مع كالياري الذي أنهى الموسم في المركز الرابع عشر حتى يونيو 2022.

وبرز اسم دي فرانشيسكو (50 عاماً) في عالم التدريب عندما تولى الإشراف على ساسوولو في فترة بين عامي 2012 و2017 قاده خلالها إلى دوري الأضواء في العام 2013 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقوده الى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لموسم 2016-2017.

وانتقل بعدها إلى تدريب روما، الذي حقق معه لقب «سيري أ» كلاعب عام 2001، وبقي في العاصمة الإيطالية بين يونيو 2017 ومارس 2019 قبل أن تتم إقالته رغم قيادته الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال في العام 2018 بعد الإقصاء التاريخي لبرشلونة الإسباني في ربع النهائي قبل أن يخسر في المربع الذهبي أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 6-7 في مجموع المباراتين.