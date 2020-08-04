الوحدة يدشن معسكره الداخلي.. ويتأهب لخوض التجارب الودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بدأ الفريق الأول للكرة بنادي الوحدة فترة الإعداد الثانية مساء الأحد، والتي تتضمن إقامة معسكر داخلي في العاصمة أبوظبي، تحت إشراف الهولندي مارك فوتا، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الخماسي الدولي محمد الشامسي وخميس إسماعيل ومحمد برغش وفارس جمعة وخليل إبراهيم المنضمين إلى معسكر المنتخب الوطني الأول بمدينة العين.

ويقيم اللاعبون في فندق الوحدة جراند ملينيوم، وتجرى التدريبات الجماعية على استاد آل نهيان وملعب أكاديمية النادي بالشهامة بالتناوب، ودشّن العنابي التدريبات بتمارين خفيفة، عقب راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين بمناسبة عيد الأضحى، كما واصل استعداداته أمس بحصتين تدريبيتين في الصالة والملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة القائد إسماعيل مطر والرباعي الأجنبي الكوري لي ميونغ والكونغولي خوسيه موبوكو المتواجدين مع العنابي منذ الموسم الماضي، إضافة إلى الثنائي الجديد السلوفيني تيم متافز والبرازيلي هنريكي لوفانور بجانب الثلاثي المقيم.

وينتظر الوحدة استلام البروتوكول الخاص بالمباريات الودية من اتحاد كرة القدم للكشف عن هوية الأندية المحلية التي اختارها للتباري معها ودياً، ومن المتوقع أن تكون وديات متدرجة المستوى يسعى من خلالها الهولندي مارك فوتا للوقوف على جاهزية ومستويات اللاعبين، إضافة إلى إعطائهم الفرصة الكافية للتأقلم مع الأسلوب التكتيكي الذي يتعامل به بالرغم من أن الفريق معتاد على المدرسة الهولندية من خلال إشراف اثنين تين كات وشتاين على العنابي في فترة قريبة.

وعلى جانب آخر، تنتظر جماهير العنابي الكشف عن التعاقد مع البرازيلي الشاب بابلو كارينو الشهير بمالديني، عقب إعلان نادي فلامنجو البرازيلي بيع بطاقة اللاعب للوحدة.