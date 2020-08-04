الظفرة يطلق معسكر إعداده المفتوح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة معسكره الإعدادي المفتوح للموسم المقبل مساء الأحد تحت إشراف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد.

وقاد رازوفيتش وجهازه المعاون أول مران للفارس بالملعب الفرعي بمنطقة الزعفرانة في أبوظبي، بعد إكمالهم فترة الحجر الصحي، وشارك في التدريبات الثلاثي الأجنبي المغربي عصام العدوة، والأردني ياسين البخيت، والهولندي ميخائيل راشوفيل، وجميع اللاعبين المحليين ما عدا الحارس خالد السناني الذي اختير للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، كما غاب عن التدريبات البرازيلي جواو بيدرو الذي تأكد رحيله إلى بني ياس بعقد إعارة لموسم واحد.

وقررت شركة كرة القدم بنادي الظفرة اعتماد التدريبات من خلال معسكر مفتوح، حيث يتدرب اللاعبون على فترتين صباحية ومسائية بملعب النادي الفرعي في أبوظبي، كما تبحث الشركة عن مباريات ودية للفريق مع فرق محلية من أندية أبوظبي وفرق الإمارات الشمالية التي تعسكر في العاصمة.