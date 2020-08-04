ختام سباق سيارات الفرسان للكارتينج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات بطولة الفرسان للتحمل في سباق السيارات «الكارتينج»، وهي البطولة الأولى التي تقام بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي لسباق سيارات الكارتينج بعد إعادة فتح أبوابه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع شركة سودي دبليو سيريز العالمية بمشاركة عدد من المتنافسين المحترفين والهواة في مجال قيادة سيارات الكارتينج.

وشارك في السباق الذي أقيم على مضمار منتجع الفرسان وباستخدام سيارات سودي الجديدة كلياً والتي تمت إضافتها لأسطول المنتجع في نهاية العام الماضي نحو 50 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية.

وتمكن الإسباني ناشو جيرينا من الفوز بالمركز الأول، حيث قام بالدوران في المضمار 35 دورة محققاً أفضل وقت بمدة بلغت دقيقة و15 ثانية و912 جزءاً من الثانية، وجاء بالمركز الثاني الألماني أوليفر بونزي منجزاً 35 دورة بأفضل وقت بلغت مدته دقيقة و16 ثانية و511 جزءاً من الثانية، تلاه في المركز الثالث الروسي أندريه داسكال منجزاً السباق بمقدار 34 دورة محققاً أفضل زمن للدورة الواحدة بلغ دقيقة و16 ثانية.

وفي ختام السباق قام سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة بتتويج الفائزين، مؤكداً أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي سيواصل تنظيم مثل هذه البطولات خلال العام الحالي، وقال: «سنشهد خلال العام الحالي تنظيم بطولات أوسع وأشمل وسيكون لنا حضور في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية وذلك في مسعى المنتجع لتعزيز سمعته ومكانته في مجال رياضة السيارات على الصعيد المحلي والإقليمي».