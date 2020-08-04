تأجيل حفل الدورة 11 لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي لمدة عام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تأجيل حفل تكريم الفائزين بالدورة الحادية عشرة للجائزة لمدة عام، وذلك تزامناً مع تأجيل أهم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى التي كانت مقررة في العام الجاري، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها دول العالم في ظل جائحة كوفيد 19 وجهود حماية الرياضيين والمجتمعات من آثارها السلبية.

ويأتي قرار التأجيل انطلاقاً من دور الجائزة الرائد ضمن منظومة الحركة الرياضية العالمية وحرصها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين والمؤسسات الرياضية للمشاركة في الدورة 11 بعد أن تأثرت مشاركاتهم وبرامجهم خلال العام الجاري بسبب توقف النشاط الرياضي عالمياً، كما سيتيح التأجيل لمدة عام الفرصة للرياضيين الذين سيحققون إنجازات في الدورة الأولمبية والدورة البارالمبية اللتين تأجلتا حتى صيف 2021 للتنافس للفوز بفئاتها المختلفة.

وكان مجلس أمناء الجائزة قد عقد اجتماعه الثامن والعشرين بتقنية الفيديو برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، بمشاركة: خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء: د. حسن مصطفى، مصطفى العرفاوي، د. خليفة الشعالي، منى بوسمرة، أحمد العصيمي، موزة المري الأمين العام للجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه العالم أجمع بسبب جائحة كوفيد 19 وتقييد حركة التنقل الدولية وتوقف التدريبات وتأجيل البطولات والأحداث الرياضية الكبرى وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية اللتين تقرر تأجيل تنظيمهما في طوكيو لمدة عام، وحالة عدم انتظام جدولة البطولات والفعاليات الرياضية المقررة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مطر الطاير في الاجتماع الطارئ على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير العمل الرياضي والارتقاء بمستوى الإنجازات، وكذلك تأكيد الدور الريادي للرياضة في تمكين المجتمعات في جميع الأوقات، وكان مجلس الأمناء قد رفع توصية التأجيل لمدة عام إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة، الذي اعتمد القرار بما يضمن مواصلة الجائزة أداء دورها الريادي في تطوير الرياضة وترسيخ نهج الإبداع فيها، والاستعداد الأمثل للمستقبل.