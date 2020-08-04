العربي يتعاقد مع بن لاحج والنقبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي العربي مع خليفة بن لاحج لاعب الوصل وعجمان ومصفوت السابق، كما تعاقد مع الحارس محمد عبيد النقبي قادماً من الجزيرة، وسبق للنقبي اللعب للوحدة وللشباب، ويعتبر انضمام الثنائي إضافة كبيرة للفريق القيواني الباحث عن ظهور جيد في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ومن جهة أخرى، بدأ فريق العربي استعداداته للموسم الجديد الاثنين، حيث خضع اللاعبون للفحوص الطبية، وستستمر الفترة الأولى من الإعداد بملعب النادي قبل أن ينتقل إلى معسكر داخلي لتنفيذ المراحل الأخيرة من البرنامج الإعدادي، وكان العربي تعاقد مع المدرب المواطن محمد الجالبوت، كما جدد عقود 17 لاعباً من المجموعة التي قادت الفريق في الموسم الماضي.