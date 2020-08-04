شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع بن لاحج والنقبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
تعاقد نادي العربي مع خليفة بن لاحج لاعب الوصل وعجمان ومصفوت السابق، كما تعاقد مع الحارس محمد عبيد النقبي قادماً من الجزيرة، وسبق للنقبي اللعب للوحدة وللشباب، ويعتبر انضمام الثنائي إضافة كبيرة للفريق القيواني الباحث عن ظهور جيد في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.
ومن جهة أخرى، بدأ فريق العربي استعداداته للموسم الجديد الاثنين، حيث خضع اللاعبون للفحوص الطبية، وستستمر الفترة الأولى من الإعداد بملعب النادي قبل أن ينتقل إلى معسكر داخلي لتنفيذ المراحل الأخيرة من البرنامج الإعدادي، وكان العربي تعاقد مع المدرب المواطن محمد الجالبوت، كما جدد عقود 17 لاعباً من المجموعة التي قادت الفريق في الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العربي يتعاقد مع بن لاحج والنقبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.