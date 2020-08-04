«أمانة بغداد» العراقي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبرمت الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد الرياضي العراقي، ثلاثة تعاقدات جديدة لفريقها الكروي الأول عبر التشاور مع الطاقم التدريبي للفريق الذي يقوده المدرب عصام حمد، حيث تعاقدت مع سرهنك محسن حارس مرمى فريق أربيل في الموسم الماضي، ليحل محل الحارس علاء كاطع الذي انتقل إلى صفوف فريق الزوراء، كما تعاقدت مع المهاجم المخضرم علاء سعد، الذي مثل فريق نفط الوسط في الموسم الماضي، في حين جددت تعاقدها مع اللاعب جبار كريم للموسم الثاني على التوالي.

كما قامت الإدارة وعبر التشاور مع المدرب عصام حمد بتأهيل مجموعة من لاعبي فئة الشباب في النادي إلى الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرة والدفع بهم في بعض المباريات في الموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل.