شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عين الحسود تصيب لاعبى الإسكواش.. نجاة لاعبى وادى دجلة من حادث تصادم، واتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراتى الإنتاج أمام الأهلى ونادى مصر، والزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

عين الحسود تصيب لاعبى الاسكواش.. نجاة لاعبى وادى دجلة من حادث تصادم

نجا ثنائى الاسكواش عمر التركى وسيف الشنأوى، لاعبا وادى دجلة، من حادث تصادم سياراتهما اليوم الاثنين، وأصيب اللاعبان ببعض الكدمات البسيطة، وذلك بعد فترة وجيزة من وفاة مروان عبد النبى لاعب سموحة الشاب الذى لقى مصرعه أمس فى حادث سيارة أيضا.

الزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

ينتظر مسئولو الزمالك، تحديد الرجاء المغربى، لموعد مباراة الذهاب التى ستجمع ألفريقين، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين ألفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراتى الإنتاح الحربى أمام الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتار حتى الآن، والمقرر استئنافه الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية على رفض تأجيل أى لقاء لأى فريق، خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل ألفريق من أصل 18 فردا أصيبوا بألفيروس ألفترة الماضية، إلى جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعباً، وما زال هناك وقت لتعافى باقى اللاعبين. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراتى الإنتاج أمام الأهلى ونادى مصر

كارتيرون يستعين بمباريات المصرى الودية لتجهيز الزمالك قبل موقعة الخميس

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قرر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للزمالك، الاستعانة بتسجيلات مباريات المصرى الودية التى خاضها ألفريق البورسعيدى خلال فترة التوقف من أجل الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف فى المنافس، استعدادا للمواجهة التى ستجمع ألفريقان، يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

الشباب والرياضة تفتح الحجز على موقعها الإلكترونى لـ2500 دراجة صباح الخميس

تطرح وزارة الشباب والرياضة 2500 دراجة هوائية بسعر مدعم ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالتعأون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتاح ألفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإليكترونى صباح يوم الخميس المقبل، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الرابط الإليكترونى لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الاليكترونية للوزارة ، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى حيث يعد التسجيل الإليكترونى الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.

مسحة كورونا للحكام قبل مباريات الدورى بـ 48 ساعة

كشف مسئولو لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، أنه سيتم إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا لأطقم الحكام المختارين لإدارة مباريات الدورى، المقرر استئنافه الخميس المقبل، قبل أى لقاء بـ 48 ساعة، حتى يكون هناك متسع من الوقت للجنة لاختيار طاقم جديد لإدارة المباراة حال حال ثبوت إصابة أى حكم بألفيروس.