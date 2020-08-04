شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يغادر معسكر طنطا بعد أزمة فى المران مع أيمن المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى طنطا، مغادرة على فرج حارس الفريق للمعسكر المقام بمدينة برج العرب، بسبب حدوث أزمة بينه وبين أيمن المزين المدير الفنى للفريق، على هامش استعدادات الفريق لبطولة الدورى الممتاز وغادر على أثرها الحارس معسكر الفريق المقام فى برج العرب.

وجاءت الأزمة خلال مران الفريق حيث لم يتقبل على فرج طريقة توجيه التعليمات من جانب أيمن المزين المدير الفنى للفريق وفقا لما كشفه ذلك المصدر، ليغادر التدريب ثم غادر معسكر الفريق.

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ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوى ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

ومن جانب أخر واصل فريق بيراميدز أداء تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه اليوم الأحد، تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر استكماله بعدما تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المحدد أن تُقام المباراة يوم 10 أغسطس الجارى على استاد الدفاع الجوى.

وخاض بيراميدز، معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.