شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن قطع إعارة أيمن حفني وعودته إلى المقاصة بسبب عدم الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادي مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته في يناير الماضي من الفريق الفيومى.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365” :"أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزماك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

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وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

واتفق الجهاز الفنى للمقاولون العرب مع نظيره فى وادى دجلة على خوض لقاء ودى بين الفريقين الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الكروى فى السادس من أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد علاء عبد الغنى المدرب العام لذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون فضل خوض لقاء وادى دجلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وأضاف مدرب المقاولون أن ضربة البداية للذئاب بعد استئناف الدورى ستكون فى 13 أغسطس أمام سموحة، وهو ما أتاح للفريق فرصة خوض مباراة أمام وادى دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً غداً الثلاثاء، وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.