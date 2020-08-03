شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب شباب الأهلي ناصر حمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن وفاة لاعبه السابق ناصر حمد اليوم الاثنين حسب ما ذكر النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". Advertisements وأوضح أن لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق في فترة السبعينات من القرن الماضي، ناصر حمد توفي اليوم متمنياً له الرحمة والمغفرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة لاعب شباب الأهلي ناصر حمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.